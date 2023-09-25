“Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasını istiyoruz”

Meclis Başkanı Zorlu Töre: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu yılda BM 78’nci Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısını yaptı ve biz ilk tanınmayı Azerbaycan tarafından bekliyoruz ve bunu can-ı gönülden bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi’nin ilki olan “3 Devlet, Tek Millet” etkinliğine çevrim içi katılarak açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi çevrim içi oturumla gerçekleşti. Zoom platformu üzerinden Azerbaycan “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği BZT Akademi, Turan Akademi, Azerbaycan Gençliğe Katkı Kamu Birliği ve “Türk Dünyası İzleme Merkezi’nin” destekleriyle; Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs “3 Devlet, Tek Millet” Forumu yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, etkinliğe katılanları selamlayarak, “her üç devletin de birbirine soy bağıyla bağlı bir topluluk olduğunu, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığını” ifade etti. Töre ayrıca, Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarih ve kültürünün genç nesiller arasında, özellikle Türkçe konuşan STK’lar arasında tanıtılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Töre konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa devletleri birliği var, Arap devletleri birliği var, İskandinav devletleri birliği var, Türk devletleri birliği neden olmasın? Ben Türk milletinin temsilcisiyim, kendini Türk gören herkesin temsilcisiyim.”

Töre, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak KKTC’nin resmi adıyla katılmasının önemine işaret ederek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu yılda BM 78’nci Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısını yaptı ve biz ilk tanınmayı Azerbaycan tarafından bekliyoruz ve bunu can-ı gönülden bekliyoruz” dedi.

Töre sözlerinin devamında “Azerbaycan nasıl ki zulümler yaşadığı halde bayrağını göklerde nasıl dalgalandırdı, nasıl kararlı durdu, biz de aynı şekilde KKTC bayrağımızı dalgalandırıyoruz ve göndere çekilen bayrağımız asla inmeyecektir” dedi.

Genç katılımcıların sorularını da yanıtlayan Töre, “Dünya bizden korkmasın bizde dünyadan korkmuyoruz çünkü her milletin bağımsızlık hakkıdır. Bu dünya güçlülerin kazandığı değil, haklıların kazanacağı adil bir dünya olmalıdır” dedi.

