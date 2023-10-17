“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”

Başbakan Üstel, Azerbaycan ile gerek kültürel, gerek ekonomik gerekse diplomatik ilişkilerin hızla gelişeceğini ve Kıbrıs Türk halkının, dünya ile kucaklaşma yolunda, Anavatan Türkiye’den sonraki ilk adımını Azerbaycan'la atacağını vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na girişiyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır.” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığını vurguladı.Üstel, Azerbaycan'da "bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandıklarını" kaydederek "Kıbrıs Türk halkı artık dünyada hak ettiği yeri almaya hazırdır ve bunu açıkça talep etmektedir.” dedi..Başbakan Ünal Üstel ve Azerbaycan ziyaretine katılan KKTC heyetinin temsilcileri, Azerbaycan gezisinde yapılan temasları aktardı.Sivil toplum kuruluşlarının Azerbaycan ziyaretini önemli ve özel gördüklerini dile getiren Üstel, “Devletimizden tek bir kuruş talep etmeden, kendi yol ve konaklama masraflarını karşılayarak bu etkinliğe katılmışlardır. Bu noktada kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, Türkiye ile ortaya koydukları yeni dış politika vizyonunun 3 yıldır ciddi açılımları da beraberinde getirdiğini dile getiren, “Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni vizyona paralel olarak BM Genel Kurulu'nda iki sene üst üste yaptığı 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü ile yer alması, ülkemizin yeni dış politik vizyonunun ortaya çıkardığı, somut göstergeleri olarak karşımızda durmaktadırlar.” dedi.Türk Devletleri Teşkilatı'na girişleriyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığına dikkat çeken Üstel, “Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım etkinliğine tarihte görülmemiş, geniş bir heyetle katıldık.” ifadelerini kullandı.“Uçağımızın Azerbaycan'a inişinden ayrılacağımız güne kadar, gördüğümüz saygı, sevgi ve hürmet en üst seviyede olmuştur. Bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandık.Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız adına son derece önemli bir ilk adımdır.” diyen Üstel, ziyaretlerinin ilk günündeki gala gecesine, Azerbaycanlı kardeşlerinden bakan, bakan yardımcısı, Milletvekili seviyesinde katılımlar olduğunu kaydetti."3 devlet tek millet" söyleminin sadece bir slogan olmadığını vurgulayan Üstel, “Oraya katılan herkes gözleriyle görmüştür. Azerbaycan'la asırlar önce kurulan gönül köprümüz ne yazıktır ki çok uzun zamandır kullanılmamıştır. İşte biz bu ziyaretle, o köprüleri yeniden kullanmaya başladık ve karşılıklı şekilde kullanmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın resmi bir kişi kabul edilmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğuna vurgu yapan Üstel, “Görüşmede, Sayın Aliyev'in, Kıbrıslı Türklerle, kültürel, siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönünde adımlar atılacağına yönelik yaptığı açıklama sadece bir temenniden ibaret değildir. Gerçektir.” dedi.Bu temasların sonucunda, gerek kültürel, gerek ekonomik gerekse diplomatik ilişkilerin hızla gelişeceğini ve Kıbrıs Türk halkının, dünya ile kucaklaşma yolunda, Anavatan Türkiye’den sonraki ilk adımını Azerbaycan'la atacağını dile getiren Üstel, "Aliyev görüşmesi sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar tarafından düzenlenen basın toplantısında kendisine Başbakan olarak ben de eşlik ettim. Bu hükümetimizin Cumhurbaşkanımıza açık desteği olarak görülmelidir.” ifadelerini kullandı.Azerbaycan ziyareti süresince, KKTC Başbakanı olarak önemli temaslar gerçekleştirme fırsatı bulduğunu dile getiren Üstel, sözlerine şöyle devam etti:“Azerbaycan'ın iki bakanı ile gerçekleştirdiğim temaslarda son derece önemli konuları ele aldık. Özellikle Milli Eğitim Bakanı ile temaslarımızda, üniversitelerimizin iş birliğini, kültürel ve sportif alanlarda geliştirebileceğimiz ilişkileri ele aldık. Kendilerini ülkemize davet ettik. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bu temaslarımızı ülkemizde de gerçekleştirme fırsatı bulacağız. İnanıyorum ki yaşanacak gelişmelerin ardından, Azerbaycanlı gençlerle ülkemizin gençleri hem üniversitelerde hem de sportif müsabakalarda artık bir araya gelebileceklerdir.”Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyaretinin uluslararası bir temas olarak da kendilerine önemli deneyimler kazandırdığına dikkat çekerek şöyle devam etti:“Ekonomik örgütlerimiz, üniversitelerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız özetle, heyette yer alan herkes, bu ziyareti kazanımlarla tamamlamıştır.Azerbaycan, turizmimiz, üniversitelerimiz, sanayimiz, iş dünyamız ve inşaat sektörümüz adına fırsatlarla dolu bir ülke. Azerbaycan'la yeniden kurulan gönül köprülerimizi, ulaşım alanındaki sorunlarımızı çözerek pekiştirmeliyiz.Eğer bunu gerçekleştirirsek, buradan her iki ülke de kazanım sağlayacaktır. İlişkilerimiz bambaşka bir boyuta taşınacaktır. Temaslarımızda hep bunları anlattık. Mevlana'nın meşhur bir sözü vardır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır diye...Biz Azerbaycan'da ikisini birden başardık. Hem aynı dili konuştuk, hem aynı duyguları paylaştık. Son yüzyılda kurulan 3 Türk devletiyiz. Bir olursak, birlik olursak, önümüzdeki yüzyıl da bizim olur.Azerbaycan ziyareti, kardeşliğin sadece söylemde kalmadığı, kardeşlik duygularının somut olarak tescil edildiği bir ziyaret olmuştur. Yeni bir gelecek bizi bekliyor. Yüzümüzü dünyaya döndük. Dünya ile buluşuyor, kendimizi anlatıyoruz. Bu konudaki en büyük gücümüz haklı davamızdır. Bu konudaki en büyük desteğimiz Anavatanın desteğidir. Haksızlıklar altında, ambargolar altında ezilen bir halk olmaktan çıkıp, dünyada hak ettiği yeri alan bir halk olma talebini ortaya koyuyoruz ve bunu başaracağız. Buna yürekten inanıyorum."Basın toplantısında, Azerbaycan heyetinde yer alan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de konuştu.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Yaprak Özyalçın, 10 kişilik bir heyetle katıldıkları bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.Azerbaycan’ın hem kardeşlik bağı hem de Doğuda kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke olması nedeniyle önemli olduğunu belirten Özyalçın, kadın örgütleriyle ve kadın milletvekilleriyle görüştüklerini anlattı.Özyalçın, hem ticari açıdan hem de kadını geliştirme projeleri bakımından olanakları görüşme şansı bulduklarını söyledi.Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Azerbaycan ziyaretinde devlet statüsünde karşılandıklarını ifade ederek bu duyguyu yaşamalarına vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.“Bu seyahatte olmak bizler için bir onurdu” diyen Çağıner, devlet statüsünde davranılmasının önemine işaret etti.KKTC’nin yüzünü kendisini istemeyen, yok sayanlara değil, kabul eden devletlere dönmesi gerektiğini ifade eden Çağıner, KKTC’nin tanınma yolunda ilerlediğini ve bu adımların arkasının geleceğini vurguladı.Azerbaycan’a daha önce de ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Ama ilk kez ciddi bir netice alabileceğimizi hissettik” dedi.Gürcafer, geçmişte tanınma konusu nedeniyle engeller yaşadıklarını ancak bu kez farklı bir durumla karşılaştıklarını kaydetti.“Bu Kıbrıs Türkünün varlığına hizmet eden önemli bir siyasi başarıdır” diyen Gürcafer, bu ivmeyi devam ettirmek için hükümete önemli görevler düştüğünü ifade etti. Gürcafer Azerbaycan’ın inşaat sektörü açısından önemli potansiyele sahip olduğunu da vurguladı.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Azerbaycan ziyaretinin, “bugüne kadar yapılan ilk ciddi, resmi ve verimli gezi” olduğunu söyleyerek, siyasi ziyaretlerin ticaretle taçlandırılmasının önemine işaret etti.Bu nedenle siyasi ziyaretlerde kendilerine de yer verilmesini her zaman talep ettiklerini söyleyen Deniz, kendi masraflarını karşılayarak bu gibi gezilerde mutlaka yer almak istediklerini belirtti.Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, bu gezinin KKTC adına çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce Azerbaycan’a ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tolun, Türk devletleri olarak ortak bir örgüt kurma kararı aldıklarını bildirdi.Bunun büyük ve önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Tolun, bu gibi ziyaretleri toplu halde, devlet olarak yapmanın önemini vurguladı.Tolun, ziyaretlerinde üst düzeyde karşılandıklarını ifade ederek bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, ziyarete 30’dan fazla üreticiyle katıldıklarını söyledi ve “İlk kez bize bir devlet olduğumuz hissettirildi” dedi.Bunun kendilerini oldukça motive ettiğini söyleyen Ersözlü, mal satışı yapıklarını ifade etti. Bunun devamının da geleceğini kaydeden Ersözlü, Azerbaycan’daki sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi aldıklarını, bunları da değerlendireceklerini belirtti.Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Esenyel, Azerbaycan'da sıcak ilgi gördüklerini ve Kasım ayı sonunda Azerbaycan – KKTC Üniversiteler Birliği oluşturulması için adım atılacağını, bunun devamının gelmesi için de çalışacaklarını söyledi.Esenyel, bu önemli açılımların ardından geleceğe dair önemli açılımlar da olduğunu kaydederek, güzel günlerin yarından yakın olduğunu kaydetti.