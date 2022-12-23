“Ayrımcılık bitecek”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, yüklü borçla devralacakları belediyeyi ayakları yere basan ekonomik bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut belediye yönetiminin hem çalışanlarla ilişkilerinde hem de çalışanlar arasında yarattığı huzursuzluk ve ayrımcılığın ciddi boyutta olduğunu belirtti. Girne Belediyesi çalışanları ile belediyenin iştiraki Bel-Paz yatırım şirketi çalışanlarının belediyedeki antidemokratik yönetim anlayışından dolayı mutsuz olduğuna işaret eden Şenkul, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın biz, ayrımcılığa son vereceğiz, iş barışını sağlayacağız. Tüm çalışanlarımız mutlu, huzurlu olacak” dedi.

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, göreve geldiklerinde önce belediyenin mali yapısını düzelteceklerini belirterek yüklü borçla devralacakları belediyeyi ayakları yere basan ekonomik bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. Bütçe çalışmalarına şimdiden başladıklarını, hesaplamalarını yaparak Bel-Paz yatırım şirketi çalışanlarının bugüne kadar gasp edilen haklarının verilebilmesi için alternatifler yarattıklarını ifade eden Şenkul, göreve gelir gelmez bayramlık ödeneklerini eşitleyeceklerini, adil dağılımı sağlayacaklarını vurguladı. Şenkul, bir yıl içerisinde de en düşük kadrolu maaşını, Bel-Paz çalışanlarının maaşına eşitleyeceklerini ifade etti. “Bel-Paz’daki kadro sorununu da çözeceğiz” diyen Şenkul, merkezi hükümetle görüşerek, Girne’nin gerçek nüfusuna göre kadro açılmasını sağlayacaklarını, bu gerçekleştiğinde de toplu kadrolama yapacaklarını belirtti.

Şenkul, “Bizim yönetim anlayışımızda ayrı gayrı yoktur. Eşitlikçi, adil, demokratik bir yapı vardır” dedi. Şenkul, göreve geldiklerinde kimsenin siyasi görüşü veya kişisel yakınlıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağının sözünü vererek iş barışına kavuşmuş bir belediye yaratacaklarını yineledi.

