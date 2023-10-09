Ataser’in belediye meclis üyesinin üzerine yürüdüğü iddiası

CTP Milletvekili Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’in belediye meclis üyelerinin üzerine yürüdüğünü ifade ettiği bir açıklama yaptı. Fırat Ataser’in sinirlerine hakim olma noktasında ciddi sıkıntıları olduğunu iddia eden Talat, “Belediye Meclisi toplantısında, tıpkı kendisi gibi halkın seçtiği bazı üyelerin üzerine yürüyerek, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunmuştur. Kendisini makamına yakışır tavırlar sergilemeye ve öfke kontrolü ile ilgili gerekirse profesyonel yardım almaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Talat’ın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyemiz sevgili Emrah Edizer yapmış olduğu şahsi değerlendirme sonrasında, bizlerle de istişare ederek, Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etme kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu emek ve katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde kamuoyuna ayrıntılarını duyuracağımız bir meseleye de değinelim; L.A.Ç. Belediye Başkanı Sn. Fırat Ataser'in, görev süresinin henüz daha dokuzuncu ayında sinirlerine hakim olmakta ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını öğrendik. Sn. Ataser, dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında, tıpkı kendisi gibi halkın seçtiği bazı üyelerin üzerine yürüyerek, şiddet kullanma tehdidine varan bir girişimde bulunmuştur. Kendisini makamına yakışır tavırlar sergilemeye ve öfke kontrolü ile ilgili gerekirse profesyonel yardım almaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bizim hiçbir belediye meclis üyemiz sahipsiz değil, her birinin arkasında CTP'nin 1970'ten beri süregelen kurumsal gücü var. Tekrardan yolun açık olsun sevgili Emrah. Biz yine buralarda, hep senin yanındayız..



