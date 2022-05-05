banner762
banner815
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
12 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
20 0
 
Elektrikte gizli zam oyunu
Elektrikte gizli zam oyunu
165 0
Alkol şişede durduğu gibi durmadı
Alkol şişede durduğu gibi durmadı
274 0
Sıcak havalarda kalp krizi riskini azaltmak için su tüketin
Sıcak havalarda kalp krizi riskini azaltmak için su tüketin
66 0
Lefke, Masa Tenisi’ne doydu
Lefke, Masa Tenisi’ne doydu
14 0
Şeker tadında bir bayram dileriz
Şeker tadında bir bayram dileriz
18 0
banner797
banner794

Atalay “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız”

banner476

banner825
Atalay “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, hükümet programını ve protokollerin gereğini yerine getirebilecek, YDP’nin dahil olmadığı bir yapıya da destek verebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet oluşumuna yönelik görüşmeleri kapsamında YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ve Parti Yetkilisi Kenan Akın’ı kabul etti.

Talip Atalay, görüşmeden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, YDP olarak yaklaşımlarının hem hükümet programı, hem de Türkiye ile imzalanan protokollerin gereğini yerine getirebilecek bir yapının oluşması yönünde olduğunu ifade etti.

Ülkenin çok zor bir durumda olduğunu ve hükümetin olmamasının kendilerine vicdanen rahatsızlık verdiğini kaydeden Atalay, “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım dışarıda olalım” dedi.

En çok vekil çıkaran partilerin kuracağı hükümeti de uygun görebileceklerini ifade eden Atalay, “belki de KKTC tarihinin en zor günlerinden geçmekte olduklarını” kaydetti.

“SİSTEM DEĞİŞİMİ KONUŞULMALI”

Görüşmede seçim sisteminde veya yönetim şeklinde değişiklik konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Atalay, görüşmede konunun gündeme gelmediğini ancak “şahsi görüşünün, sistemin değişmesi istenmiyorsa sistemin yaşaması için gereğinin yapılması gerektiği şeklinde olduğunu, şu anda sistemin çalıştırılamadığının göründüğünü” ifade etti.

Örnek alınabilecek başkanlık sistemlerinin bulunduğunu da belirten Atalay, “Sistem değişimi konuşulmalı” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.