“Artık yeter demeliyiz”

CTP lideri Erhürman, ülkenin artık yaşanmaz hale geldiğine dikkat çekti ve “Artık yeter’ demenin zamanı geldi. Bundan sonra yeni bir eylem sürecine geçilecektir. Bu toplum bu zihniyetten bir an önce kurtarılmak zorundadır” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li olsun ya da olmasın herkesin bu hükümete artık yeter demesi gerektiğini söyledi ve bu zihniyetten kurtulmanın zamanının geldiğini vurguladı. Erhürman ve CTP’li milletvekilleri, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Meclis’in dün olağanüstü toplanması için çağrı yapmıştı. Dün sabah Meclis’e giden CTP heyeti, hükümet partilerinin Meclis’teki olağanüstü toplantıya gelmemesi ve nisabın sağlanamamasının ardından Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşma yapan Erhürman, meclisi bu olağanüstü toplantı gerçekleşene kadar toplanmaya çağıracaklarını ifade etti. Erhürman, 24 Ağustos Perşembe günü toplantının gerçekleşmesi için yeniden dilekçe verdiklerini de açıkladı.

Basın toplantısındaki konuşmasına ekonomik sorunlara değinerek başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk gençlerin yurt dışına göç etmeye başladıklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının artık ev ve araba alamaz duruma getirildiğinin altını çizen Erhürman, “Bunlar bir kenara marketten günlük ihtiyaçları dahi karşılayamaz duruma düşen yurttaşlarımız var. Tüm bunlar yaşanırken; bir sandalye oyunu ile meşgul olan, ‘ben ne olacağım’ derdi ile hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız” dedi. Hükümetin en büyük ortağı olan UBP’de ülkenin sorunlarını çözmek yerine kurultay kelimesinin telaffuz edilmeye başlandığını dile getiren Erhürman, “memleketin en sıkıntılı olduğu dönemde bakanlar müsteşarlar değişiyor ancak yurttaşın gündemi asla bunlar değil” dedi.

Kıbrıslı Türklerin ev alamamasına rağmen ev fiyatlarının düşmediğini, çünkü yabancıların ev sahibi olabildiklerini belirten Erhürman, “Aynı şekilde kiraya çıkan, araba alan, marketlerden alışveriş yapan bir sürü yabancı var” dedi. Kıbrıslı Türklerin sadece yoksullaşmadığını, görmezden gelindiğini ve yoklaşma yaşadıklarını aktaran Erhürman, “Piyasa açısından yok hükmündeyiz” ifadelerini kullandı. Okullarda, hapishanelerde 40 farklı çeşit ülkeden insan bulunduğunu vurgulayan Erhürman, bu ülkede güvenliğin en önemli sorun haline geldiğini söyledi. “Suç arttı, suçlu arttı. Hastanelerden hizmet alamaz hale geldik, çocuklara eğitim veremez duruma geldik, trafik nüfusu kaldırmaya elverişli değil” diyen Erhürman, ülkedeki kontrolsüz nüfus artışının halkı piyasada yoklaştırdığını ve kaosa sürüklediğini belirtti.

Halkın alım gücünün korunması için çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Erhürman, yabancılara mülk sınırına yönelik yasa çalışması içinde olduklarını açıkladı. Erhürman, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmesi, hayat pahalılığını iki ayda bir belirlemek gibi yapısal önlem alınması gibi birçok konudaki söylemlerine hükümetin bu konularda hiçbir çalışması olmadığını ve halk adına yapılan önerileri yok saydığını söyledi. Havalimanı’ndaki ek sözleşme konusunda da açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Taşyapı’ya 59 milyon TL ödeme öngören sözleşmeyi bir hafta 10 gün içerisinde yargıya taşıyacağız” dedi.

Ülkenin artık yaşanmaz hale geldiğine vurgu yapan Tufan Erhürman, “CTP’li olsun ya da olmasın, fark etmez. ‘Artık yeter’ demenin zamanı geldi. Herkes bu yangını evinin mutfağında hissediyor. Biz sadece meclisi olağanüstü toplantıya çağırmakla kalacak değiliz. Bundan sonra yeni bir eylem sürecine geçilecektir. Tüm kesimlerden sivil toplum örgütleriyle ortak yol belirlenecek. Bu toplum bu zihniyetten bir an önce kurtarılmak zorundadır” dedi. Suç oranlarının artmasının ardından memleketin adeta “vahşi batı”ya döndüğünü belirten Erhürman, “Bunlar Kıbrıs Türk halkının kabul edebileceği şeyler değil” şeklinde konuştu.

