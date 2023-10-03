banner913
banner932
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
3 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
7 0
 
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
8 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
15 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
6 0
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
66 0
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
21 0
banner964

Arıklı’ya CTP boykotu

banner476

YDP lideri Arıklı’nın kürsüye çıktığı sırada bazı CTP’li milletvekilleri tepki koyarak salondan ayrıldı

banner974
Arıklı’ya CTP boykotu
banner971
Cumhuriyet Meclisi’nde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeni yasama yılı başlangıcı dolayısıyla görüşlerini belirten bir konuşma yaptı.
Arıklı’nın kürsüye çıktığı sırada bazı CTP’li milletvekillerinin tepki koyarak salondan ayrıldığı gözlemlendi.
Bakan Arıklı, ana muhalefet başkanının 62. maddeden konuşma yapmayı özlediğini, dünkü konuşmasının bunu gösterdiğini söyledi.
Dünyada yeni bir şekillenme olduğunu, bu şekillenmede Türkiye ve KKTC’nin  kendi yerini alacağını söyleyen Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’ın New York’taki açıklama ve konuşmalarının önemine vurgu yaptı.
Yeni dünya şekillenmesinde Rusya’nın önemli rolü bulunduğuna işaret eden Arıklı, Rusya’nın KKTC’den bahsederken Kıbrıs’ın kuzeyi tanımını kullandığını, “işgal bölgeleri” tanımını kullanmaktan vazgeçtiğini ayrıca konsolosluk hizmeti vermeye başladığını ifade etti.
Arıklı, KKTC’nin tanınması ve varlığının korunmasının hükümetin ve partisinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.