Arıklı’ya CTP boykotu

YDP lideri Arıklı’nın kürsüye çıktığı sırada bazı CTP’li milletvekilleri tepki koyarak salondan ayrıldı

Cumhuriyet Meclisi’nde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeni yasama yılı başlangıcı dolayısıyla görüşlerini belirten bir konuşma yaptı.

Arıklı’nın kürsüye çıktığı sırada bazı CTP’li milletvekillerinin tepki koyarak salondan ayrıldığı gözlemlendi.

Bakan Arıklı, ana muhalefet başkanının 62. maddeden konuşma yapmayı özlediğini, dünkü konuşmasının bunu gösterdiğini söyledi.

Dünyada yeni bir şekillenme olduğunu, bu şekillenmede Türkiye ve KKTC’nin kendi yerini alacağını söyleyen Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki açıklama ve konuşmalarının önemine vurgu yaptı.

Yeni dünya şekillenmesinde Rusya’nın önemli rolü bulunduğuna işaret eden Arıklı, Rusya’nın KKTC’den bahsederken Kıbrıs’ın kuzeyi tanımını kullandığını, “işgal bölgeleri” tanımını kullanmaktan vazgeçtiğini ayrıca konsolosluk hizmeti vermeye başladığını ifade etti.

Arıklı, KKTC’nin tanınması ve varlığının korunmasının hükümetin ve partisinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyledi.

