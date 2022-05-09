YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da kürsüye çıkarak “Gelinen nokta kimsenin memnun olduğu nokta değil” diyerek, ülkede ciddi sıkıntılar yaşanırken hükümet sorunu yaşanmasının kimsenin isteği olmadığını anlattı.

Bu noktada kendilerine yersiz eleştiriler yapılmasının da doğru olmadığını söyleyen Arıklı, hükümet kurma sürecinde YDP ve DP’nin uzun saatler süren beyin fırtınaları yaptığını, UBP’nin kendi iç sorunlarının hükümet icraatlarını engellediği sonucuna vardıklarını belirtti.

Arıklı bunun üzerine bir eylem planı hazırlayarak Sucuoğlu’na 100 günlük icraat süresi tanıma kararı aldıklarını dile getirdi.

Sucuoğlu’nun bu eylem planını ilgili bakanlara ilettiğini ve planın bir basın toplantısı yapmak olduğunu söyleyen Arıklı, Cumartesi günü eylem planı hakkında basın toplantısı düzenlenmesi planlanırken, Perşembe günü Sucuoğlu’nun grupta sıkıntı yaşandığını, UBP’lilerin “iki küçük parti bize bir şey dayatamaz” dediğini anlattı.

Bunun üzerine hükümete girmeme kararı aldıklarını dile getiren Arıklı, “Eylem planı imzalansa bu hükümet kurulmuş olacaktı” dedi.

Arıklı’nın “Geçmişte kimlerin talimatla hareket ettiğini biliyoruz” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya ve Arıklı arasında sözlü tartışma yaşandı.

KKTC’deki hükûmetlerin TC ile iyi ilişkiler kurması son derece normaldir diyen Arıklı CTP’ye “Aynaya bakın” dedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Arıklı’nın dediği gibiyse, bu üç parti yeniden hükümet kuracaksa, aynı şatlar kabul edilecek mi?” diye sordu.

Arıklı da aynı şartları yeniden sunacaklarını dile getirerek, bu şartların Türkiye ile imzalanan protokolde de yer aldığını belirtti.

Arıklı “Küçük ortaklar bize bir şey dayatamaz anlayışı doğru değildir” dedi. CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak “Eğer size güven verecek şey takvimse bunu neden hükümet programında yer almadı” diye sordu.

Arıklı ise “Hükümet programında takvim yer almaz” dedi.