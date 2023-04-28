Ara seçime ilgi düşüyor

1990 yılından bugüne ülkemizde üç kez ara seçim yapıldı, 25 Haziran’da yapılacak seçim ise 4’üncü olacak. 1990’dan bugüne yapılan ara seçimlere katılım oranları incelendiğinde, halkın pek de ilgi göstermediği rakamlarla ortaya çıkıyor



Bilindiği üzere bu yapılacak ara seçim, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle ‘tek seçim bölgesi’ne geçilmesinin ardından yapılacak ilk ara seçim olacak. Yani tek bir vekili belirlemek için Lefkoşalı, Mağusalı, Girneli, İskeleli, Güzelyurtlu ve Lefkeli seçmen sandık başına gidecek.

1990 yılından bugüne ülkemizde üç ara seçim yapıldı, 25 Haziran’da yapılacak seçim ise 4’üncü olacak.

1990’dan bugüne yapılan ara seçimlere katılım oranları incelendiğinde, halkın pek de ilgi göstermediği rakamlarla ortaya çıkıyor.

13 EKİM 1991 ARA SEÇİMİ

Ülkede 6 Mayıs 1990’da yapılan genel seçimde Demokratik Mücadele Partisi’nden (DMP) seçilenlerden sadece 4'ünün milletvekili andını içmiş, 12'si seçime dış müdahaleler olduğunu ve tek parti diktasına boyun eğmeyeceklerini söyleyerek Meclis’i boykot etmişti ve aradan 1.5 yıl geçmeden ara seçime gidilmişti.

Ancak 13 Ekim 1991’de gerçekleşen ara seçime katılım oranı 6 Mayıs 1990’da gerçekleşen genel seçime katılım oranından çok düşük oldu.

1990’da gerçekleşen genel seçimde Lefkoşa’da seçmenin yüzde 93.13’ü, Mağusa’da yüzde 93.68’i ve Girne’de de yüzde 92.25’i sandığa giderken, 1991’de gerçekleşen ara seçimde ise Lefkoşa’da seçmenin yüzde 66.60’ı, Mağusa’da yüzde 67.52’si ve Girne’de de yüzde 68.39’u sandığa gidip oyunu kullandı.

25 HAZİRAN 2006 ARA SEÇİMİ

Ülkede ikinci kez gerçekleşen milletvekilliği ara seçimi 25 Haziran 2006’da yapıldı.

Bu ara seçime gidilmesinin nedeni ise 20 Şubat 2005’de CTP Lefkoşa Milletvekili olan Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve UBP Girne Milletvekili Salih Miroğlu’nun vefat etmesiydi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Mehmet Ali Talat’tan ve Salih Miroğlu’ndan boşalan koltuğu doldurmak için 25 Haziran 2006’da ara seçime gidildi.

25 Haziran 2006’da gerçekleşen bu ara seçime katılım oranı ise 20 Şubat 2005’de gerçekleşen genel seçimdeki katılım oranından düşük oldu.

20 Şubat 2005’de gerçekleşen genel seçimde Lefkoşa’da seçmenin yüzde 79.88’i ve Girne’de de 78.74’ü sandık başına giderken, 25 Haziran 2006’da gerçekleşen ara seçimde ise Lefkoşa’da seçmenin yüzde 70.9’u ve Girne’de de 74.2’si sandığa gidip oyunu kullandı.

27 HAZİRAN 2010 ARA SEÇİMİ

Ülkede 21 Nisan 2009’da yapılan genel seçimde Mağusa Milletvekili seçilen Derviş Eroğlu’nun bu dönem içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde Eroğlu’dan boşalan koltuğu doldurmak için 27 Haziran 2010’da ara seçime gidildi.

27 Haziran 2010’da yapılan bu ara seçime katılım oranı ise 21 Nisan 2009’da yapılan genel seçimdeki katılım oranında daha düşük oldu.

21 Nisan 2009’da gerçekleşen genel seçimde Mağusa’dan seçmenin yüzde 82.61’i sandık başına giderken, 27 Haziran 2010’da gerçekleşen ara seçimde ise seçmenin yüzde 76.73’ü sandığa gidip oy kullandı.

KOLTUK BOŞ KALDI, ARA SEÇİM YERİNE ERKEN SEÇİME GİDİLDİ

Bu arada 1998 yılında gerçekleşen genel seçimde milletvekili seçilen Demokrat Parti İskele milletvekili Ahmet Elbasan’ın 2001’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sümer Aygın’ın da 2002’de belediye başkanı seçilmesi nedeniyle mecliste yine iki koltuk boşalmıştı. Ancak bu dönemde ara seçime gidilmedi, 14 Aralık 2003’te genel seçim yapıldı.

Benzer bir durum 11 Ekim 2020’de Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildiği dönemde de yaşandı. Bu dönemde de ara seçime gidilmedi ve 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapıldı.

Ülkede 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilen genel seçimde milletvekili seçilen Kudret Özersay’ın istifasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nde boşalan koltuğu doldurmak için 25 Haziran’da ara seçim e gidilecek.Bilindiği üzere bu yapılacak ara seçim, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle ‘tek seçim bölgesi’ne geçilmesinin ardından yapılacak ilk ara seçim olacak. Yani tek bir vekili belirlemek için Lefkoşalı, Mağusalı, Girneli, İskeleli, Güzelyurtlu ve Lefkeli seçmen sandık başına gidecek.1990 yılından bugüne ülkemizde üç ara seçim yapıldı, 25 Haziran’da yapılacak seçim ise 4’üncü olacak.1990’dan bugüne yapılan ara seçimlere katılım oranları incelendiğinde, halkın pek de ilgi göstermediği rakamlarla ortaya çıkıyor.Ülkede 6 Mayıs 1990’da yapılan genel seçimde Demokratik Mücadele Partisi’nden (DMP) seçilenlerden sadece 4'ünün milletvekili andını içmiş, 12'si seçime dış müdahaleler olduğunu ve tek parti diktasına boyun eğmeyeceklerini söyleyerek Meclis’i boykot etmişti ve aradan 1.5 yıl geçmeden ara seçime gidilmişti.Ancak 13 Ekim 1991’de gerçekleşen ara seçime katılım oranı 6 Mayıs 1990’da gerçekleşen genel seçime katılım oranından çok düşük oldu.1990’da gerçekleşen genel seçimde Lefkoşa’da seçmenin yüzde 93.13’ü, Mağusa’da yüzde 93.68’i ve Girne’de de yüzde 92.25’i sandığa giderken, 1991’de gerçekleşen ara seçimde ise Lefkoşa’da seçmenin yüzde 66.60’ı, Mağusa’da yüzde 67.52’si ve Girne’de de yüzde 68.39’u sandığa gidip oyunu kullandı.Ülkede ikinci kez gerçekleşen milletvekilliği ara seçimi 25 Haziran 2006’da yapıldı.Bu ara seçime gidilmesinin nedeni ise 20 Şubat 2005’de CTP Lefkoşa Milletvekili olan Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve UBP Girne Milletvekili Salih Miroğlu’nun vefat etmesiydi.Cumhuriyet Meclisi’nde Mehmet Ali Talat’tan ve Salih Miroğlu’ndan boşalan koltuğu doldurmak için 25 Haziran 2006’da ara seçime gidildi.25 Haziran 2006’da gerçekleşen bu ara seçime katılım oranı ise 20 Şubat 2005’de gerçekleşen genel seçimdeki katılım oranından düşük oldu.20 Şubat 2005’de gerçekleşen genel seçimde Lefkoşa’da seçmenin yüzde 79.88’i ve Girne’de de 78.74’ü sandık başına giderken, 25 Haziran 2006’da gerçekleşen ara seçimde ise Lefkoşa’da seçmenin yüzde 70.9’u ve Girne’de de 74.2’si sandığa gidip oyunu kullandı.Ülkede 21 Nisan 2009’da yapılan genel seçimde Mağusa Milletvekili seçilen Derviş Eroğlu’nun bu dönem içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde Eroğlu’dan boşalan koltuğu doldurmak için 27 Haziran 2010’da ara seçime gidildi.27 Haziran 2010’da yapılan bu ara seçime katılım oranı ise 21 Nisan 2009’da yapılan genel seçimdeki katılım oranında daha düşük oldu.21 Nisan 2009’da gerçekleşen genel seçimde Mağusa’dan seçmenin yüzde 82.61’i sandık başına giderken, 27 Haziran 2010’da gerçekleşen ara seçimde ise seçmenin yüzde 76.73’ü sandığa gidip oy kullandı.Bu arada 1998 yılında gerçekleşen genel seçimde milletvekili seçilen Demokrat Parti İskele milletvekili Ahmet Elbasan’ın 2001’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sümer Aygın’ın da 2002’de belediye başkanı seçilmesi nedeniyle mecliste yine iki koltuk boşalmıştı. Ancak bu dönemde ara seçime gidilmedi, 14 Aralık 2003’te genel seçim yapıldı.Benzer bir durum 11 Ekim 2020’de Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildiği dönemde de yaşandı. Bu dönemde de ara seçime gidilmedi ve 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapıldı.