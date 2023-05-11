CTP lideri Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerde meselenin isim olmadığına dikkat çekti ve “Bu zihniyete dur diyecek miyiz? Erken seçime taşıyacak mıyız? Bu ara seçim adeta referandumdur” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede sadece kamu mallarının doğru kullanılması halinde memleketin bütçesine yakın bir bütçe daha çıkacağına vurgu yaptı.

Meclis’in, siyasette çok önemli bir mücadele alanı olduğunun altını çizen Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerde meselenin isim olmadığına dikkat çekti ve “Bu zihniyete dur diyecek miyiz? Erken seçime taşıyacak mıyız? Bu ara seçim adeta referandumdur” ifadelerini kullandı.

2019’dan beri memleketin halinin ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler yaşlandığının ortada olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Şu anda aday göstereceklerin arasında, ‘bu seçim anlamsızdır’ diyenler de var. Bizden önce adaylar çıkmaya başladı. Bize 18 milletvekili olarak meclisten çekilin diyenlerin arasından, 1 milletvekili için Meclis’e girmeye uğraşanlar var. Evet doğrudur, Meclis siyasette çok önemli bir mücadele alanıdır” dedi. Karşılarındaki zihniyeti “sürüklene sürüklene” erken seçime götürmek için sandıkta halkın vereceği mesajın çok önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerde meselenin isim olmadığını vurguladı ve “Bu zihniyete dur diyecek miyiz? Erken seçime taşıyacak mıyız? Bu ara seçim adeta referandumdur” ifadelerini kullandı.

