Ankete göre Sucuoğlu ilk turdan bitirecek

Radar Danışmanlık ve Araştırma Şirketi “UBP Kurultay 2021” tarafından, Saner’in adaylıktan çekilmeden önce, 12-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yaptığı ankete göre Faiz Sucuoğlu yüzde 61.48 oyla başkanlık yarışını ilk turdan bitiriyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olağan kurultayına yönelik “Radar Danışmanlık ve Araştırma Şirketi UBP Kurultay 2021” tarafından yapılan anket sonuçları açıklandı.UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner’in adaylıktan çekilmeden önce,12-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan ankete, 1411 UBP üyesi katıldı.Telefon yoluyla yapılan ankette hata payı “artı ve eksi yüzde 2.5” olarak açıklandı.Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin aday olarak gösterildiği ankete göre Faiz Sucuoğlu yüzde 61.48 oyla başkanlık yarışını ilk turdan bitiriyor.Ankette Ersan Saner’in oyu yüzde 17.94, Hasan Taçoy’un oyu yüzde 16.23, Zorlu Töre’nin oyu ise yüzde 4.35 olarak gösterildi.Ankete göre Saner, Taçoy ve Töre olmak üzere üç adayın toplam oyları 38.52’de kalıyor.Anket sonuçları, ilçeler bazında da Faiz Sucuoğlu’nun yarışı açık ara önde bitireceğini gösterdi.Lefkoşa’da Faiz Sucuoğlu’nun oyu yüzde 68.77, Ersan Saner’in oyu 10.96, Hasan Taçoy’un oyu 16.28, Zorlu Töre’nin oyu ise 3.99 olarak gösterildi.Mağusa’da ise Faiz Sucuoğlu’nun oyu 60.61, Ersan Saner’in oyu 25.76, Hasan Taçoy’un oyu 8.59, Zorlu Töre’nin oyu ise yüzde 5.05.Girne’de ise Sucuoğlu diğer ilçelerde olduğu gibi açık ara önde iken, Hasan Taçoy’un, Ersan Saner’den daha fazla oy aldığı görülüyor.Girne’de Faiz Sucuoğlu’nun oyu 64.07, Hasan Taçoy’un oyu 19.16, Ersan Saner’in oyu 11,98 ve Zorlu Töre’nin oyu ise yüzde 4.79 olarak gösterildi.Ankete göre Faiz Sucuoğlu en yüksek oyu Güzelyurt bölgesinden alıyor.Güzelyurt’ta Faiz Sucuoğlu’nun oy oranı yüzde 77.27. Sucuoğlu’nu Güzelyurt’ta yüzde 11. 36 ile Hasan Taçoy, yüzde 7.95 oy oranıyla Ersan Saner takip ederken, Töre’nin oyu yüzde 3.41’de kalıyor.Ankete göre İskele ilçesinde Sucuoğlu’nun yüzde 62.62 oya sahip olduğu görüldü. İskele’de Taçoy’un oyu yüzde 20.56, Saner’in oyu 12.15 ve Töre’nin oyu ise 4.67.Son olarak Lefke ilçesinde Sucuoğlu’nun yüzde 59.09 oy aldığı görülürken, Saner’in oyu 15.91, Taçoy’un oyu ise yüzde 25 olarak gösterildi. Töre’nin Lefke’de puanı olmadığı görüldü.