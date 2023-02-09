Anastasiadis Cumhurbaşkanı Tatar’a taziyelerini iletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren KKTC vatandaşları için başsağlığı dilemek üzere kendisini aradığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, Rum liderin, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini söyledi.

Tatar, başsağlığı dileyen Rum lidere teşekkürlerini de ilettiğini belirtti.

