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Alişan Şan, UBP milletvekili aday adayı

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Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan, Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimleri için Ulusal Birlik Partisi’nden ( UBP) milletvekili aday adayı olacağını duyurdu.

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Alişan Şan, UBP milletvekili aday adayı
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1978 yılında Lefkoşa’da doğan Alişan Şan, ,ş yaşamı yanında sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alan bir isim.
Alişan Şan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, Beşparmak Düşünce Grubu Kurucu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi Üyeliği, Mapfree Yaşam Spor Kulübü Başkanlığı, Gönyeli Spor Yönetim Kurulu üyeliği, TMK Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.
UBP’de önemli görevlerde bulunarak partisine hizmet veren Alişan Şan; Parti Meclisi Üyeliği, Gönyeli Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliği, UBP Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği görevlerinde yer aldı.
İş insanı Alişan Şan, otomotiv, sigortacılık, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren şirket Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor.
 
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