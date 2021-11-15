"Alım gücünü koruyacak adımlar atılmalı"

“Hayatı ucuzlatacağız” diye gelenlerin, bunu dedikten sonra art arda zamlar yapmaya başladığını ifade eden Erhürman, halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adımın da atılmadığını savundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tufan Erhürman, Türk lirasında yaşanan değer kaybının ardından Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruyacak adımlar atılması gerektiğini ancak hükümetin bunu yapmadığını savundu. Erhürman, gelecek seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet, Güvercinlik köyünü ziyaret ederek, köy halkının sorunlarını dinledi.

Erhürman’a ziyaretinde, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa Milletvekilleri Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali de eşlik etti.

“HAYATI UCUZLATACAĞIZ DİYENLER ARDI ARDINA ZAM YAPTI”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin ağır bir darbe aldığını öne süren Erhürman, geçen bir yıl boyunca birçok olumsuzluğun yaşandığını kaydetti.

“Hayatı ucuzlatacağız” diye gelenlerin, bunu dedikten sonra art arda zamlar yapmaya başladığını ifade eden Erhürman, halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adımın da atılmadığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 3 milyar 250 milyon liralık protokol hakkında da konuşan Erhürman, “Kasım ayının ortasına geldik, bu paradan sadece 850 milyon TL geldi. Bunun önemli kısmı da savunma harcamalarına geldi” dedi.

“MEMLEKET KAOSA SÜRÜKLENDİ”

Yaptıkları tüm uyarılara rağmen memleketin kaosa sürüklendiğini ileri süren Tufan Erhürman, 10 ay boyunca UBP kurultayından başka hiçbir şey konuşulmadığını söyledi.

Dövizin yükselmesi durumunda alınabilecek tek önlemin, halkın alım gücünü korumak olduğunu kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin tam aksine hayat pahalılığını dondurduğunu belirtti.

Eğitimdeki fırsat eşitsizliğiyle ilgili de konuşan Erhürman, söz konusu durum hakkında hiçbir plan ve program yapılmadığını savundu ve “Bu zihniyet sadece bugünü değil, geleceği de çalıyor. Bu vahim bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“UÇURUMUN KENARINA GELDİK… ARTIK KARAR VERME ZAMANI”

Geçen dönem ihalesiz akaryakıt getirildiğini ifade eden Erhürman, “Bu memlekette uçurumun kenarına geldik. Artık karar verme zamanıdır” diye konuştu. Erhürman şöyle devam etti:

“Bu arkadaşların siyasette derdi bir şey olmaktır. Bir şey yapmak için değil bir şey olmak için siyaset yaparsanız memleket bu hale gelir. Bu seçim başka seçimlere benzemez.”

Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki alım gücünün de her geçen gün daha fazla açıldığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına reva görülen bu mu?” diye sordu.