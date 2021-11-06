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AK Parti KKTC Kadın Kolları Başkanı,UBP PM’ye atandı

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Sucuoğlu, UBP PM seçimini kaybeden AK Parti KKTC Kadın Kolları Başkanı olan Nurcan Yardımcı’yı kendi kontenjanından UBP PM’ye atadı

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AK Parti KKTC Kadın Kolları Başkanı,UBP PM’ye atandı
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AK Parti KKTC Kadın Kolları Başkanı olan Nurcan Yardımcı'nın hafta sonu yapılan kurultayda sandıkta kalıp PM üyeliğini kazanmamasına rağmen UBP'nin yeni Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından PM'ye atanması UBP'de işlerin karışmasına neden oldu.
UBP'lilerin bulunduğu birçok Whats- App iletişim grubunda konu ile ilgili sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.
Parti Meclisi’ne AKP temsilcisi birini atayıp atamadığının sorulması üzerine Faiz Sucuoğlu, “Evet doğrudur… Parti içerisinde belli dengeler vardır. Kimse sorgulayamaz. Tercihimi o şekilde yaptım. Parti Meclisi’ne 2 kişilik kontenjanımı kullandım. Kurultayda parti meclisi seçimini kaybeden ve itiraz eden iki arkadaş, partinin iç düzeneğinde benim için önemli bir figürdür.” dedi.
 
 
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