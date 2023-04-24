25 Haziran’da ara seçim hedefi

Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir milletvekilliği için 25 Haziran’da ara seçim yapılması hedefleniyor. Tarih konusunda partiler arasında mutabakat sağlandığı öğrenildi

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifası nedeniyle 25 Haziran’da ara seçim yapılması hedefleniyor.

25 Haziran’da Lefkoşa için ara seçim yapılması konusunda partiler arasında mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Böylece bir pürüz çıkmadığı takdirde KKTC, 25 Haziran’da ara seçim için sandık başına gidecek.

“25 Haziran” tarihi için yasa gereği 26 Nisan’a kadar bu tarihin Meclisten geçmesi gerekiyor.

Öneri, önce mecliste görüşülmesi; ardından aynı gün komitede ivediliği alınması bekleniyor.

Ardından da meclisten yine aynı gün geçecek ve 25 Haziran tarihi resmileşecek; akabinde ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi yayımlayacak.

Yasa gereği Lefkoşa milletvekilliği için seçimin ülke genelinde yapılması gerekiyor ancak bu konuda yasal değişikliğe gidileceği, bu konuda muhalefetten bir “karşı öneri” gelmediği; sadece Lefkoşa’da sandık kurulacağı gelen bilgiler arasında…

Öte yandan ara seçimde sürpriz aday olarak konuşulan UBP’li iş insanı Ali Başman" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden bir milletvekilinin ayrıldığını ve Anayasa gereği haziran ayında bir milletvekili için seçime gidileceğini dile getiren Üstel, seçimin 25 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

60 günlük seçim yasağı süresinin kısaltılması için yasa çıkarılması yönünde çalışma başlatılacağını söyleyen Üstel, ardından da ara seçim için start verileceğini kaydetti.

UBP’nin haziranda yapılacak olan ara seçimde milletvekili sayısını 25’e çıkarmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Üstel, partililerden ara seçim için birlik beraberlik içinde çalışmalarını istedi.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını vurgulayan Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu’na 1 aday önereceklerini söyledi.

"Ali Başman kardeşimiz önerilerimize 'evet' demiştir" diyen Üstel, ilerleyen günlerde yetkili organlarla toplantı yapıldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

