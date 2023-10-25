23 üniversite, 110 bin öğrenci var

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkedeki üniversite sayısının 23, öğrenci sayısının ise 110 bin olduğuna işaret ederek, ceza alan öğrenci sayısının ise yüzde 1 olduğunu açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis’te “Yüksek Öğretim, Kaçak Yaşam ve Devletin Sorumluluğu” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenimde, özellikle KKTC vatandaşı olmayan kişilerin içinde bulunduğu zor durumu dile getiren Solyalı, her gün gazetelerin ön sayfalarında 3. ülkelerden gelen öğrencilerin mahkemeler önündeki fotoğraflarıyla dolu olduğunu söyledi. Solyalı, bu konuya önem verilmesi ve gerekli denetimin yapılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede 22 yükseköğrenim kurumu tespit ettiklerini dile getiren Solyalı, yüz bine yakın diğer ülkeden gelen ve yüksek öğrenim adı altında ülkeye giriş yapan kişilerin olduğunu söyledi.

Cezaevine giren yabancı sayısında her geçen gün arttığını kaydeden Solyalı, cezaevinde KKTC vatandaşı olmayanların oranının yüzde 72 olduğuna dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, ülkedeki üniversite sayısının 23, öğrenci sayısının ise 110 bin olduğuna işaret ederek, ceza alan öğrenci sayısının ise yüzde 1 olduğunu söyledi.

İstismarın sözkonusu olduğu gibi sıkıntılı günler de yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, gerçekten öğrenci olanların adaya gelmesinin istendiğini kaydetti.

Burada bazı öğrencilerin kaçak çalıştıklarının gerçek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, öğrencilerin adadaki durumunun denetlenmesi gerektiğini de söyledi.

