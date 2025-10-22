Bu ayın başına kadar İzlanda, sivrisinek popülasyonu bulunmayan dünyanın sayılı bölgelerinden biriydi. Diğer tek yer Antarktika. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte bu durum değişiyor.

Bilim insanları uzun süredir, ülkenin bataklıklar ve göletler gibi üreme alanları açısından uygun olduğunu, bu yüzden sivrisineklerin yerleşmesinin an meselesi olduğunu öngörüyordu. Yine de pek çok tür, sert İzlanda kışlarında hayatta kalamıyor.

Fakat İzlanda, kuzey yarımkürenin geri kalanına göre dört kat daha hızlı ısınıyor. Buzullar hızla eriyor, hatta daha sıcak sularda yaşayan uskumru gibi balık türleri artık İzlanda açıklarında görülüyor.

Isınan iklim, dünyada sivrisinek popülasyonlarını da genişletiyor. Bu yıl İngiltere’de Mısır sivrisineği (Aedes aegypti) yumurtaları ve Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) tespit edildi. Her iki tür de dang, chikungunya ve zika virüsü gibi tropikal hastalıkları taşıyabiliyor.

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthías Alfreðsson, ülke tarihinde ilk kez sivrisinek görüldüğünü doğruladı. Alfreðsson, 'Kiðafell, Kjós' bölgesinde üç Culiseta annulata örneği bulundu: iki dişi ve bir erkek. Hepsi güve çekmek için kullanılan şarap tuzaklarında yakalandı,” dedi.

Soğuğa dayanıklı olan bu türün, kış aylarında bodrum ve ahırlarda saklanarak hayatta kalabildiği biliniyor.

Sivrisinekleri bulan Björn Hjaltason, bulgularını “İzlanda’daki Böcekler” adlı Facebook grubunda paylaştı: “16 Ekim akşamı, kırmızı şarap kurdelesinde garip bir sinek fark ettim. Ne olduğunu hemen anladım ve yakaladım. Dişiydi.”

Hjaltason iki sivrisinek daha yakalayıp enstitüye gönderdi. Uzmanlar, bu örneklerle birlikte İzlanda’nın artık sivrisineksiz ülkeler listesinden çıktığını açıkladı.