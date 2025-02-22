Filipinler'de dang humması vakaları bir süredir artış gösteriyor.



Öldürülen sivrisinek başına para ödeneceğini açıklanmasının üzerine Manila çevresindeki köylüler harekete geçti.



Beş sivrisinek başına bir Filipin peso'su yani yaklaşık 60 kuruş ödenirken, bu şekilde salgın hastalıklarla mücadele edilmesi hedefleniyor.



Bölgede ocak ayında yüzde 40 artan dang humması vakalarının 28 bine ulaştığı açıklandı. Sene başından beri 10 kişi dang humması sebebiyle hayatını kaybetmişti.