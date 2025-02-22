Avustralya’da bir adam, Sidney’deki arka bahçesindeki malç yığınından 100’den fazla zehirli kırmızı karınlı siyah yılanın kurtarılmasının ardından “ürperdiğini” anlattı.

David Stein geçen hafta Sidney’in batı eteklerindeki Horsley Park banliyösündeki evinde birkaç yılanın malçların arasına girdiğini gördükten sonra Reptile Relocation Sydney’i aradı.

Yılan yakalayıcısı Dylan Cooper aynı gün geldi ve 102 hamile ve yeni doğmuş yılanı yakaladı.

Stein, “Bu miktarı tek bir grupta görmek bile insanın tüylerini ürpertiyor,” dedi.

Reptile Relocation Sydney’in sahibi Cory Kerewaro, yakalanan yetişkin yılanlardan ikisinin toplam 29 yılan doğurduğunu, Cooper’ın ise daha fazlasını yakalamak için hala malçları karıştırdığını söyledi.

Son listenin beş yetişkin ve 97 yavru olduğunu söyledi.

Uzmanlar bu kadar çok yılanın neden bu kadar kısa bir süre içinde doğum yaptığını anlayabilmiş değil.

Avustralya yılanları hakkında birkaç kitap yazmış olan Scott Eipper, hamile kırmızı göbekli siyahların güvenlik için ya da doğum yapmak için uygun yaşam alanlarının olmaması nedeniyle bir araya gelmiş olabileceğini söyledi.

Eipper, Sidney’deki olağanüstü sıcak havanın doğumları tetiklemiş olabileceğini belirtti.

“Bu münferit bir olay. Kesinlikle çok nadir görülen bir olay.”