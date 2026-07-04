Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) önceki genel başkanlarından, Maden Mühendisi Bektaş Göze için birlik binasında anma töreni düzenledi.

KTMMOB’ye uzun yıllar hizmet veren ve birliğin kurumsal gelişiminde katkı sağlayan Bektaş Göze’nin anma törenine; başta ailesi olmak üzere, KTMMOB camiasından yöneticiler, meslektaşları ve Kıbrıslı Rum arkadaşları katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Bektaş Göze’nin meslek yaşamı boyunca ortaya koyduğu çalışmalar, KTMMOB’nin güçlenmesine yönelik katkıları ve toplum yararını önceleyen duruşu vurgulandı.

Konuşmacılar, Bektaş Göze’nin örgütlü meslek mücadelesine yaptığı hizmetleri andı.

Törende, Bektaş Göze’nin geride bıraktığı değerlerin gelecek kuşaklara yol göstermeye devam edeceği ifade edildi.

KTMMOB’de gerçekleştirilen anma töreninin ardından Bektaş Göze için Lefkoşa’daki İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Ailesi, yakınları, dostları ve sevenlerinin katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından Bektaş Göze, ebediyete uğurlandı.