Henüz üç aylık bir bebekken ailesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Hacı Osman Dinleyeci'nin hayatı, üniversite yıllarında yaşadığı muhaceret sorunu nedeniyle tamamen değişti.

Bugün 23 yaşında olan Dinleyeci, yaklaşık 23 yılını geçirdiği KKTC'ye giriş yapamıyor. Ailesi hâlâ yasal izinlerle adada yaşamını sürdürürken, kendisi yaklaşık bir yıldır Türkiye'de tek başına hayat mücadelesi veriyor.

"BU ÜLKE BENİM EVİMDİ"

5 Mayıs 2003 doğumlu olan Hacı Osman Dinleyeci, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim hayatını KKTC'de tamamladığını söyledi.

Çocukluğunun, arkadaşlarının ve tüm anılarının bu ülkede olduğunu belirten Dinleyeci, Kıbrıs Gerçek tvye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Henüz üç aylıkken ailemle birlikte KKTC'ye geldim. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimimi burada aldım. Hayatımın tamamına yakını bu ülkede geçti. Kendimi her zaman bu ülkenin bir parçası olarak gördüm."

"HARÇLARIMI YATIRDIM AMA MUHACERETİM ONAYLANMADI"

Üniversite eğitimi sırasında iki yıl boyunca harçlarını düzenli olarak ödediğini anlatan Dinleyeci, muhaceret işlemlerinin onaylanmaması nedeniyle cezalı duruma düştüğünü söyledi.

"Üniversiteye kayıt oldum. İki yıl bütün harçlarımı yatırdım. Ancak muhaceretim onaylanmadığı için cezaya düştüm. Polis kontrolünde durum ortaya çıktı ve tutuklanarak ülkeden ihraç edildim."

"AF BAŞVURUM REDDEDİLDİ"

İhraç edilmesinin ardından yürürlüğe giren muhaceret affından yararlanmak için başvurduğunu belirten Dinleyeci, başvurusunun reddedildiğini ifade etti.

Reddedilme gerekçesinin daha önce tutuklanarak ihraç edilmiş olması olduğunu öne süren Dinleyeci, ilgili tüzükte birinci derece yakını KKTC'de bulunan kişilerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"İhraç edildiğim için af başvurumu yaptım. Ancak daha önce tutuklandığım gerekçesiyle başvurum reddedildi. Oysa tüzükte birinci derece yakını KKTC'de olanların bu aftan yararlanabileceği belirtiliyor."

AİLESİ KKTC'DE, KENDİSİ TÜRKİYE'DE YALNIZ

Anne ve babasının uzun yıllardır KKTC'de yasal çalışma izinleriyle yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen genç, yaklaşık bir yıldır Türkiye'de tek başına olduğunu belirtti.

"Bir yıla yakın süredir Türkiye'deyim. Burada kimsem yok. Tek isteğim ailemin yanına dönebilmek."

BAKANLIĞIN DUYURUSUNDA NELER YER ALIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın haziran ayında yaptığı açıklamada;

Daha önce ihraç edilen ve giriş yasağı bulunan kişilerin belirli şartları taşımaları halinde KKTC temsilcilikleri aracılığıyla başvuru yapabileceği,

KKTC vatandaşı veya yasal izin sahibi bir kişinin birinci derece yakını olanlara yeniden ülkeye giriş imkânı sağlanacağı,

Öğrenci izni sona erdiği için ihraç edilen ve eğitiminin en az yüzde 50'sini tamamlayan öğrencilerin de gerekli belgelerle aftan yararlanabileceği,

duyurulmuştu.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a ulaşan Haber Merkezi, Dinleyeci'nin muhaceret işlemleri olmadığı için tutuklanarak cezaevine ardından da ülkeden ihracına karar verildiğini hatırlatarak. Yüksek Mahkeme'nin görüşünün cezaevine gönderilen kişilerin aftan yararlanamayacağı yönünde olduğunu ifade etti.

"DOSYAMIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUM"

Kıbrıs Gerçek aracılığıyla yetkililere seslenen Hacı Osman Dinleyeci, dosyasının insani açıdan yeniden değerlendirilmesini talep etti.

"Tek isteğim ailemin yanına dönebilmek ve yasal kurallar çerçevesinde hayatıma kaldığım yerden devam edebilmek. Çocukluğumun geçtiği, eğitim aldığım ve kendimi ait hissettiğim ülkeme yeniden kavuşmak istiyorum."