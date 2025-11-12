Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Baf açıklarında meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs’ta da hissedilen depremde, KKTC çapında herhangi bir hasar ve yıkım olmadığını açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez üssü Baf olan, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre, KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmamıştır. Araştırma devam etmektedir.” denildi.