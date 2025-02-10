Alithia, “Engelados” (Deprem) ulusal planı çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilatı’nın temin etmesi ve kurması gereken erken uyarı teçhizatı -sahil bölgelerine sirenler, vatandaşı bilgilendirme sistemi- bile olmadığına vurgu yaparak Sismoloji Merkezi Başkanı Dr. Silvana Pilidu’nun, yaptıkları açıklamalarla halkı her şeyin hazır olduğuna ikna etmek isteyen yetkili makamlara, sosyal medya hesabından “insanlarla alay etmekten vazgeçin” çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre Silvana Pilidu “X” platformundaki paylaşımında, Sismoloji Merkezi Başkanı ve erken uyarı ve tahliye koordinatörü olarak Sismoloji Merkezi’nin yeterli personele sahip olmadığını, 7-24 çalışması gerekirken sadece kamu çalışma saatleri içerisinde faaliyet gösterdiğini ve tsunamiye karşı önlemlerin tamamlanmadığını vurguladı.

Pilidu, “Helen Yayı” Girit bölgesinden gelecek Richter ölçeğiyle 8 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda, Yunanistan ya da İtalya’dan gelecek ve tsunaminin Kıbrıs’a ve Akdeniz’deki diğer noktalara olası varış süresinin belirtileceği uyarının Sivil Savunma Teşkilatı’na 7-10 dakikada ulaşabileceğini belirtti. Uyarının Kuzey Atlantik merkezinden gelmesi halinde tepki için 50-90 dakikaları olacağını, Sivil Savunma’nın yerel yönetimi gelmekte olan tehlike konusunda bilgilendirmek için bir dizi prosedür işletmesi gerektiğini, bu çerçevedeki eylemlerin sırasının henüz onaylanmadığını anlattı.

Sivil Savunma’nın derhal halkı SMS, siren ve medya aracılığıyla bilgilendirmesi ve kıyılardan uzaklaşmalarını önermesi gerektiğini belirten Pilidu, Larnaka Belediyesi’nin tahliye planını devreye sokması gerekeceğini ancak sahil kesiminde siren bulunmadığını, sirenlerin montajının halen yapılmadığını kaydetti.

Pilidu anlattığı planın, teorik düzeyde tartışıldığını, somut bir şey olmadığını, tatbikatı da yapılmadığından işleyip işlemeyeceğinin bilinmediğini vurguladı.

Gazete, Santorini ve bölgesinde devam etmekte olan sismik aktivite nedeniyle Rum Jeoloji Gözlemevi ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın önceki gün ortak bir açıklama yayımlayarak, “Egkelado” ulusal planı çerçevesindeki gerekli önlem ve koruma tedbirlerinin devreye sokulduğunu açıkladığını hatırlattı.