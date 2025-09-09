Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun son şiir kitabı “Ağırdık Zamana” Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak yayımlandı.
Genel Yayın Yönetmenliği’ni Prof. Dr. Şevket Öznur’un yaptığı, editörlüğünü Ceyhan Özyıldız’ın üstlendiği kitabın kapağında ve içinde Özden Selenge’nin Baykuşlar serisinden eserlerine yer verildi.
Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun “Ağırdık Zamana” isimli son şiir kitabı, Şehirler Arası Tek Celse Gidiş, Eylül Gidişleri, Şehirler, Boyacı ve Dünya Kanaması Çağı başlıklı 5 bölümden oluşuyor.
Şair Zaimağaoğlu’nun torunu River Ata’ya ithaf ettiği Ağırdık Zamana isimli kitabının tanıtımı ve imza günü 10 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.