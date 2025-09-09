Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü; görüşmenin ana konusunu, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “insan hakları ihlalleri” ve 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanmasının oluşturduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis-Berset görüşmesinde, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmaları ile Avrupa Birliği’nin Avrupa Komisyonu’yla ilişkilerinin güçlendirilmesinde Güney Kıbrıs’ın rolü konularını ele aldıklarını söyledi.

Letimbiotis’in açıklamasına göre, Hristodulidis görüşmede “Türk işgali ve devam eden istilanın, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemeye devam ettiğini” iddia ederek göçmenler, kayıplar ve 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmalarını gündeme getirdi.

Hristodulidis, bu konuların “ülkede sürekli gerçekleşen insan hakları ihlallerinin kanıtları olduğunu” iddia ederken, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunmasına verdikleri önemi de dile getirdi.

Habere göre, Hristodulidis-Berset görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ın bir “istikrar merkezi olarak rolü” de gündeme geldi.

Gazete, Hristodulidis ile Berset’in Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos’la görüştüklerini ve Yeşil Hattı gezdiklerini aktardı.

Berset’in imzaladığı belediyenin ziyaret defterine “Avrupa Konseyi’nin, bölünmenin aşılması ve anlayış, müsamaha ve birlikte yaşam köprülerini inşa etmek için çalışan herkesi desteklediğini” yazıp, bu değerlere bağlılığını taahhüt eden Hristodulidis’e de teşekkür ettiğini yazdı.

Konuya ilişkin haberler Haravgi'de “Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Konseyi’nin Merkezinde”; Alithia'da “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Başkanlıkta - Uluslararası Hukuk Bizim Kalkanımız” başlığıyla yer aldı.