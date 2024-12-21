KKTC’deki Rum mallarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Simon Mistriel Aykut’un davası 13 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Simon Aykut davasında mahkeme, Aykut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 13 Ocak'ta yeniden mahkemeye çıkarılacak olan Aykut, bu süreçte doktorlar tarafından yeniden muayene edilecek.

Dünkü duruşmada, savunma makamı tarafından sunulan “adil yargılanma olmadığı” iddiasına yönelik ön itiraz değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, adil yargılama olup olmadığının davanın bu aşamasında değil, dava sonu belli olacağını dile getirdi.

Aykut’un davasının 13 Ocak 2025’e ertelenmesine karar verildi.