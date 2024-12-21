Derinya’da “Kaminia” bölgesindeki ara bölgede dün sabah Kıbrıslı Rum çiftçiler ile BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında gerginlik yaşandığı haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum çiftçilerin başka bir çiftçiye tarlasını sürmesi için yardım etmek amacıyla söz konusu bölgeye gittikleri, ancak Barış Gücü mensuplarının çiftçilerin söz konusu alana geçişine izin vermemesi üzerine UNFICYP mensupları ile çiftçiler arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Haberinde olayla ilgili videoya da yer veren haber sitesinde, çiftçilerin traktörleriyle söz konusu alana yaklaşmaya çalıştıkları ancak UNFICYP araçları tarafından önlerinin kesildiği kaydedildi.

Çiftçilerin Barış Gücü'nün tutumundan şikayetçi olduğu, Barış Gücü'nün ise güvenlik sebeplerine atıfta bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) yapılan açıklamada, ara bölge içerisindeki ateşkes hattı yakınında tarım yapılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

UNFICYP Sözcüsü Alim Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bugün (dün) erken saatlerde bir çiftçinin, Derinya yakınlarındaki ara bölge içindeki kuzey ateşkes hattını geçmesini engelleyen bir Birleşmiş Milletler aracına zarar verdi. Ne yazık ki olay sırasında bir BM Barış Gücü askeri hafif yaralandı. BM Barış Gücü’nün güvenliğine yönelik tehditler ve BM mallarına zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil etmektedir.”

BM “RUM ÇİFTÇİ” DİYEMEDİ

Öte yandan UNFICYP Sözcüsünün yaptığı açıklamada çiftçinin ''Rum'' olduğundan bahsedilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

BM, Türk tarafı ile bir sıkıntı olduğunda özellikle 'Türk' diye bahsediyor ama mevzu Rum tarafından kaynaklı olduğunda bahsetmeyerek, “Rum çiftçi ibaresini” kullanmıyor.