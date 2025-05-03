Politis’in haberine göre Lefkoşa Rum Yüksek Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada iddia makamının Aykut aleyhindeki suçlamaları okundu. Aleyhine getirilen 102’si güncellenmiş 242 suçlamayı reddeden Simon Aykut Afik şirketler grubunu kurduğunu kabul etti ancak başka bir ilgisi olmadığını söyledi.

Simon Aykut Afik şirketler grubunu, oğlu Yakov’un Türk vatandaşı olmaması nedeniyle kendisinin kurduğunu ancak genel müdür olan oğlu tarafından yönetildiğini söyledi. Aykut, oğlunun, sadece kişisel giderleri için banka hesabına bir miktar para yatırdığını söyledi.

Ewa Isabella Kunzel’in yargı sürecinin de devam ettiğini yazan gazete dünkü duruşmada Rum polisinin, Kunzel’e ait cep telefonunda bulunan fotoğrafları delil olarak sunduğunu yazdı. Emlak alıcılarına ait fotoğraflar arasında “Kunzel’in, Kayım Development şirketi sahibi ve Rum polisinin aynı konuda aramakta olduğu Kıbrıslı Türk iş insanı Ali Kayım ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.