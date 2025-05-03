Politis “Avrupa Pasaportu Ticaretine Son” başlıklı haberinde, Avrupa Birliği Mahkemesi’nin (ABM) 29 Nisan tarihinde Malta aleyhinde bir karar aldığını, Rum yönetiminin bu “simge” kararı, “Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulaması üzerinden verdiği binlerce altın pasaportun ABM’ye gitmeyeceği ümidiyle temkinle” karşıladığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum yönetiminin ABM kararlarına saygı göstererek uyguladığını ve vatandaşlık uygulamasını kaldırdığını, Malta’nın ise vatandaşlık vermenin tamamen ulusal yetki olduğu argümanıyla bunu yapmayı reddettiğini söyledi.