Alithia’ya göre tahkikat polisinin önceki duruşmada başladığı ifadesine dünkü duruşmada da devam edildi. Bu kapsamda, Haziran 2023’te tutuklandığında Aykut’un tasarrufunda bulunan hafıza kartları ve dijital diskler, euro, Türk Lirası, sterlin, Amerikan Doları ve Yahudi paraları, Türk, Portekiz ve İsrail pasaportları, Türkiye ve İsrail kimlik kartları ve sürüş ehliyetleri, banka kartları, sim kartları, USB gibi 28 delil sunuldu.