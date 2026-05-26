Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların, yaz aylarının yaklaşmasıyla ara bölgedeki olası yangınların söndürülmesi için Birleşmiş Milletler'le iş birliği yapmayı amaçladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Orman Dairesi yetkililerinin, ara bölgedeki olası yangınlarda daha iyi koordinasyon sağlanması ve mevcut prosedürleri değerlendirmek amacıyla BM yetkilileriyle iki görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Orman Dairesi yetkililerinin ayrıca operasyonel hazırlığı güçlendirmek ve olağanüstü durumlarda bölgeye direk ulaşım olanağını değerlendirmek amacıyla ara bölge giriş noktalarında, yerinde incelemelerde de bulunduğunu belirtti.

Habere göre, BM ile olan görüşmelere ve gözlem çalışmalarına Orman Dairesi yetkililerinin yanı sıra İtfaiye ekipleri de katıldı.