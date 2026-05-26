Güney’de yeni kurulan Doğrudan Demokrasi Partisi (Amesi Dimokratia) Başkanı, influencer Fidias Panayotu seçimlerde beklenenden düşük oy alacağını gösteren “exit poll” (sandık çıkışı anketleri) sonuçlarıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Panayotu’nun anketlerde, partisinin yüzde 9’a kadar çıkabileceği konuşulurken, sonuçların daha düşük çıkmasının kendisini sarstığı belirtildi.

Daha önce, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bağımsız aday olarak yaklaşık 70 bin oy aldığı anımsatılan Panayotu’nun, oylar sayılırken eve çekilip yalnız kalmak istediğini, hatta ekibinin bile yanında olmadığını kaydeden gazete, seçim sonuçları açıklandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Panayotu’nun, her ne kadar partisinin kurulmasının üstünden 6 ay gibi kısa bir süre geçse de, aldığı sonuçtan memnun olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Panayotu, partisinin esas şimdi doğduğunu ve halkın güvenini yavaş yavaş kazanacaklarını ifade ederek, Kıbrıs’ı daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Seçimden yüksek bir yüzdeyle çıkmayı beklemediğini kaydeden Panayotu, büyük partilerin aldığı oy oranının da kendisini şaşırttığını ve bu partileri tebrik ettiğini belirtti.