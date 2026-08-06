Ülke genelinde meydana gelen dört ayrı trafik kazasında bir kişinin boynu kırıldı, bir kişi ise beyin kanaması geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların üçünde sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa'da yoldan çıkan araç takla attı

Gazimağusa’da Uygur Sokak üzerinde dün saat 12.15'te yaşanan kazada, Osman Akın (E-31), YG 694 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bir tarlayı çevreleyen çit demirine çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından boynunda kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Beyin Cerrahisi Servisi'nde tedaviye alındı.

-Alkollü sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ise dün saat 20.30'da meydana gelen kazada, 75 promil alkollü sürücü Omurzak Shukurov (E-51), UA 405 plakalı salon aracıyla Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için duran Musab Fathalrahman Alhadi Mohammed (E-32) yönetimindeki FB 751 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri savrulan FB 751 plakalı araç ise önündeki Shatlyk Petkulyyev (E-38) yönetimindeki JT 665 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan Omurzak Shukurov tutuklandı.

-23 yaşındaki sürücü beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı

Girne - Alsancak ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında günün ilk saatleride kaza yapan 125 promil alkollü sürücü Mert Akın (E-23) beyin kanaması geçirdi.

Akın, YJ101 plakalı salon araç ile Girne Amerikan Çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç kaldırım dışında bulunan elektrik panosuna çarpıp su kanalı içerisinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi’nde yapılan müahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü, buradan da beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.

-Boğazköy-Dikmen ana yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan, Boğazköy - Dikmen ana yolunda bu sabah 05.00 sıralarında meydana gelen bir başka trafik kazasında ise, 91 promil alkollü sürücü Pelvan Hudaynazarow (E-31), GF 757 plakalı salon aracıyla viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunun trafik levhasına ardından da elektrik direği ve askeri birliğe ait çevre telleri ile direklerine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücü tutuklandı.