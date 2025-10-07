Gazimağusa’da 1 Ekim’de iki eğlence mekânına tabanca ile ateş açılmaya çalışılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı altı oldu.

Olayla ilgili yürütülen kovuşturma çerçevesinde önceki gün 45 yaşındaki isminin baş harfleri Ü.Y ve 19 yaşındaki isminin baş harfleri C.A.A isimli şahısları tutuklayan polis, olayın olduğu gün 23 yaşındaki isminin baş harfleri

E.D., 22 yaşındaki isminin baş harfleri D.K. ve 41 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ö.S.'ü; 2 Ekim’de de 20 yaşındaki isminin baş harfleri P.A.G.’yi yakalamıştı.

Katle teşebbüs meselesinde, zanlılara yardım ve yataklık eden 3 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye olayla ilgili gelişmeleri polis memuru aktardı.

Polis, zanlılar P.A.G. ve C.A.A.’nın, olayın meydana geldiği 1 Ekim’de, M.Ö.S.’nin olayda giydiği kıyafetleri çöpe attıklarını söyledi. Polis, zanlı Ü.Y.’nin ise zanlılardan D.K.’yı limandan muhaceret işlemi yaptırmadan çıkardığının ve KKTC’ye zanlıya ait tır ile geldiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis ayrıca, zanlı Ü.Y.’nin olayda kullanılan silahları D.K. ve E.D. isimli zanlılara verdiğinin de tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.