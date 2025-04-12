Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Ali Kemal Bumin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Nisan 2025 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ali Kemal Bumin'in ikametgâhında yapılan aramada konu ikametgahın mutfak odası içerisinde Samsung marka mikrodalga içerisinde 1 adet "Sigsauer" marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde inceleme gönderilen silahla ilgili balistik sonucunun çıktığını söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini, silahı 2024 yılında Türkiye ziyareti sırasında temin ettiğini ve aracının bagajında ülkeye Girne Turizm Limanından ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söylediği tarihlerde Türkiye’de olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispa-vücut yapmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.