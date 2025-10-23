Mağusa’da baba Mustafa Kılıçkını ve oğlu Furkan Kılıçkını, alacak-verecek meselesi nedeniyle 39 yaşındaki İbrahim Aşık’a dehşet yaşatmıştı.

Baba, Aşık’ı boynundan bıçaklarken, oğlu ise Aşık’a silah doğrultarak 80 bin Sterlin parasını çalmıştı. Yaralı Aşık, araçtan atılarak yol kenarına bırakılırken, olayın ardından kaçan baba oğul, polis tarafından Havalimanı kavşağında yakalanmıştı.

Mağusa’da yaşanan ve ülkede infiale neden olan bıçaklı saldırı olayının zanlıları baba Mustafa Kılıçkını ve oğul Furkan Kılıçkını dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu, 18 Ekim’de, saat 19.50’de, St .Barnabas ile Eyva çemberleri arasındaki cepte, zanlılar ile müşteki İbrahim Aşık’ın, araç içerisinde oldukları esnada, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında, zanlı Mustafa Kılıçkını'nın 23 santim uzunluğundaki bıçağı, İbrahim Aşık’ın sağ boyun kısmına saplayarak kestiğini, zanlı Furkan Kılıçkını’nın ise henüz tespit edilemeyen ateşli silahı İbrahim Aşık’a göstererek, katle teşebbüs suçunu işlediklerini açıkladı.

Zanlıların, olayın hemen akabinde, Aşık’ın 80 bin sterlin parası ile aracını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığını anlatan polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, zanlıların Havalimanı çemberinde yakalandığını açıkladı. Polis, zanlı Mustafa Kılıçkını'nın olayda kullandığı bıçağın çantasında bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak bir çok ifadenin bulunduğunu söyledi.

Polis, olayda çalınan 80 bin sterlin para ile ateşli silahın henüz bulunmadığını belirterek, zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mahkeme, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 8 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.