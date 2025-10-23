Haspolat bölgesinde, serbest halde gezen bir mandıraya ait kangallar, dün bir av köpeğini parçaladı. Bölge sakinleri aylardır insanları da tehdit eden tehlikeyi işaret ederek, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Haspolat bölgesi sakinleri, eski gece kulüplerinin arkasında serbest halde gezen sahipli kangallar nedeniyle isyan ediyor.

Bölgesi sakinleri, bir mandıra sahibine ait dört kangal köpeğinin, sokak hayvanlarına ve insanlara saldırdığını belirterek, acilen önlem alınması çağrısı yaptı.

MYK tvye konuşan bir bölge sakini, yaşanılan son olaya ilişkin bir videoyu paylaşarak, durumun vahametini ortaya koydu.

Söz konusu görüntüde, bir av köpeğinin sözü edilen kangallar tarafından parçalandıktan sonraki anlar ve sahibinin gözyaşıyla dolu isyanı görülüyor.

Bölge sakini, uzun zamandır yaşanan bu sorunu hem polise hem de belediyeye şikayet ettiklerini, kangal sahibinin uyarı üzerine iki gün köpeklerini bağladığını ancak ardından yeniden serbest bıraktığını ileri sürdü.

Yaşanan dünkü olayın ardından şikayetlerini yenilediklerini belirten bölge sakini, artık bu duruma el atılmasını istedi ve şunları anlattı:

“İnsanlar burada yürüyüş yapar, burası aynı zamanda köpek gezdirmeye açık bir bölge. Burada sahipleriyle birlikte bu hayvanlara da saldırıyorlar. Beslediğimiz sokak hayvanlarını bırakmadılar. Geçen gün yürüyüş yapan iki kadına saldırdılar, arabama bindirerek, kurtardım. Daha ne olması gerekiyor?”