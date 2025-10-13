Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Sıla 4 Şarkıları Konseri”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) sanatseverlerle buluştu.

Sıla 4’e saygı niteliği taşıyan özel gecede, grubun unutulmaz eserleri soprano Laden İnce ve piyanist Atakan Sarı tarafından seslendirildi.

Kıbrıs kültürünü ve müzikal mirasını uluslararası bir boyuta taşıyan projede, sekiz farklı ülkeden sanatçıların klasik müzik düzenlemeleri yer aldı. Konserde, “Zeytinden Aşı mısın?”, “Köprüden Geçemedim”, “Garanfil”, “Kara Değil mi”, “Çıktım Beşparmak Dağı’na”, “Ayrılık”, “Gave İçdim Telveli”, “Kara Gözlü Yarim”, “Gelmedin”, “Selvim Senden Uzun Yok”, “Akşam Olsun Geleyim”, “Gönül Seni” ve “Ata Binesim Geldi” gibi unutulmaz Sıla 4 şarkıları yeniden yorumlandı.

Eserlerin düzenlemelerinde, Albert Garzia (Malta), Aleksandra Bobrowska (Polonya), Giannantonio Mutto (İtalya), Malik Djouad (Belçika), Shabnam J. Kermani (ABD/İran), Ulaş Kurugüllü (Türkiye) ile Ümit Tulumbacı, Görsev Tepe ve Hakkı Cengiz Eren (KKTC) gibi uluslararası isimlerin imzası bulunuyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) ev sahipliğindeki konser, Kıbrıs’ın köklü müzik geleneğini klasik batı müziğiyle buluşturarak seyircilere duygusal bir yolculuk yaşattı.