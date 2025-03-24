Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL’in sığınmacılarla ilgili ofisinin sorumlusu Marina Savva konuyla ilgili açıklamasında, sığınmacı akışlarının azalmasına rağmen, sığınmacılarla ilgili rakamların düşmediğini kaydetti.

Açıklamasında hükümetin sığınmacılarla ilgili başvuruları azaltma sorumluluğu olduğunu dile getiren Savva, şu an sığınma hizmetlerinde 20 bin, mahkemelerde ise 6 bin başvurunun beklemede olduğunu sözlerine ekledi.

-Sığınmacı operasyonu

Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum polisinin Baf’ta gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Güney Kıbrıs topraklarında yasadışı olarak kaldıkları tespit edilen üçüncü ülkelerden 51 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığı yazdı.

Tutuklanan 51 kişiden 37’sinin ülkelerine geri gönderildiğini kaydeden gazete, geriye kalan 14 kişinin ise göz altına alındıklarını ve ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin sürdüğünü ekledi.