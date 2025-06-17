SSTB’den verilen bilgiye göre, söz konusu erteleme kararı, “iki büyük çaplı tatbikatın eş zamanlı olarak yürütülmesinin operasyonel verimliliği düşürecek olması ve Sivil Savunma Teşkilatı'nın her iki faaliyet içerisinde aktif rol alacak olması göz önünde bulundurularak alındığı” belirtildi.

SSTB açıklamasında “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla icra edilmesi öngörülen Sivil Savunma Sığınak ve Tahliye Tatbikatının daha verimli ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 27 Haziran tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Sığınak ve Tahliye Tatbikatı, 27 Haziran Cuma günü, saat 10.00’da Gazimağusa’da Polatpaşa Bulvarı -Namık Kemal Lisesi yanında gerçekleştirilecek.