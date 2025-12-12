Almanya ve Hollanda denizlerinde faaliyet gösterecek olan romorkör, şirketin ürettiği ikinci romorkör, toplamda da 5’inci deniz aracı oldu.

Shipyard Famagusta Ltd.den verilen bilgiye göre, tersanede dün romorkörün teslim töreni gerçekleştirildi. 16 ton çeki güçlü çok amaçlı römorkör, Gazimağusa Limanı'ndan yola çıktı.

Gündoğdu: “Herhangi bir teşvik almadan, tamamı yerli iş gücü ile yapıldı"

Shipyard Famagusta Ltd. Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu, törende yaptığı konuşmada, "Ada memleketi olmamız sebebiyle, tüm ihtiyaçlarımızın tedarikini sağlayan, yerli ve yabancı gemilerin adaya sorunsuz hizmet verebilmesi için, 37 yıldır uluslararası standartlarda işler yapmakta olan tersanemizin, Hollanda ve Lübnan'dan sonra, şimdi de Almanya'ya, tamamı yerli iş gücüyle inşa edilen römorkörünün teslimi için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Römorkörün, 75000 Adam X Saat gücüyle tamamlandığını, yüksek çeki gücüyle, Hollanda ve Almanya denizlerinde gemi faaliyetlerinde hizmet vereceğini ifade eden Gökalp Gündoğdu, "Römorkörü, bugün Gazimağusa Limanı'ndan bir AB ülkesine uğurluyoruz. İnsan /saat ve enerjinin yüksek maliyetine rağmen, herhangi bir teşvik almadan dünya pazarına bu satışı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duymaktayız.” dedi.

Geminin tamamın, Türk dizayn firması tarafından tasarlandığını, İtalyan denetim firması RINA tarafından denetlendiğini ve uluslararası olarak tescillendiğini vurgulayan Gündoğdu, çok amaçlı hizmet römorkörünün inşasından teslimine tüm süre boyunca emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Gündoğdu, "Yerli iş gücü ile neler başarılabildiğinin sonucu olan eserdeki en büyük pay sizlerindir. Yine bu süreçte, desteklerini esirgemeyen başta Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı'na da şükranlarımızı sunarız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pruvası neta olsun. Selametle..." dedi.