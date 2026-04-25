İngiliz ve Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan William Shakespeare’ın hayatına dair önemli bir gizem daha çözüldü. Shakespeare’ın uzun yıllardır yaklaşık konumu bilinen Londra’daki Blackfriars evi, yapılan yeni araştırmalar sonucunda tam olarak bulundu.

Daha önceki kayıtlarda Shakespeare’ın gençliğini geçirdiği Stratford dışında yer alan Blackfriars bölgesinde de bir mülk satın aldığını gösteriyordu. Ancak araştırmalar sonucunda bu yapının 1666’daki Londra'daki büyük yangın sırasında yok olduğu ve yüzyıllar boyunca tam konumunun belirlenemediği açıklanmıştı.

Bu belirsizlik, King’s College London akademisyenlerinden Lucy Munro tarafından yapılan araştırmayla birlikte sona erdi. Munro’nun Londra arşivlerinde keşfettiği üç yeni belge, Shakespeare’ın evinin tam yerini ortaya koydu.

Belgeler arasında en dikkat çekeni ise 1668 yılına ait bir Blackfriars planı. Bu çizim, büyük yangından yalnızca iki yıl sonra hazırlanmış ve Shakespeare’ın evinin detaylı ölçülerini içeriyor. Yapının doğu ve batı yönünde yaklaşık 13 - 15 metre genişliğinde olduğu ve iki ayrı konuta bölünebilecek büyüklükte olduğu tahmin ediliyor.