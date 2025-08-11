Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) iş birliğinde sezonun ikinci plaj tenis turnuvası Antis’te tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde Girne Karaoğlanoğlu Antis plajında 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenen sezonun ikinci plaj tenis turnuvasında kategorilerde şampiyonlar belirlendi.

3 KATEGORİ

Girne'de Karaoğlanoğlu Antis'de gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + Çift Erkekler 9, 13 + Karışık Çiftler 5, Yeni Başlayanlar 8 olmak üzere 3 kategoride toplam 44 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. 13 + Çift Kadınlar kategorisine kayıt olmadığı için oynanamadı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen plaj tenis turnuvasında ilk gün 31, ikinci gün 8 toplam da 39 karşılaşma oynandı.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Karaoğlanoğlu Antis plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, kategorilerde oynanan final karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belli oldu. Plaj Tenis Turnuvasında +13 Çift Erkeklerde Sami Ali Sarpten-Toprak Berkol, +13 Karışık Çiftler Aras Çelik-Özay Barutçu, Yeni Başlayanlarda ise Kozan Yorgancı-Güsa Yorgancı birinci oldu.

Ödüllendirme

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde Girne Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupa, plaket ve özel ödüller Girne Belediyesi Belediye Meclisi Üyesi Mete Ünal Girgen, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Candan, Murat Şahin tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ikinci plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Erkekler

1- Sami Ali Sarpten-Toprak Berkol

2- Yusuf Gökbayrak-Hasan Oduncuoğlu

+13 Karışık Çiftler

1- Aras Çelik-Özay Barutçu

2-Sami Ali Sarpten-Zeynep Ertanoğlu

Yeni Başlayanlar

1-Kozan Yorgancı-Güsa Yorgancı

2-Hasan Aras Duman-Ares Türcan