Ahmet OGAN

Şampiyon Melekler Takımı’nın sevilen antrenörü Osman Çetintaş’ın ansına düzenlenen geleneksel Bedi’s Amatör Plaj Voleybol Turnuvası 2. Ayağı oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Süleyman Rebge’nin organize ettiği bu yıl altıncı kez voleybol severlerle buluşan 6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvasına Voleybol Federasyonu hakemleri tarafından desteklenen turnuvaya Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda 9-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yeniboğaziçi Bedi’s Plajı’nda yapıldı. “Adanın en eğlenceli turnuvası” sloganı ile gerçekleştirilen 6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvasında mücadele eden sporcular iki gün boyunca oynanan karşılaşmaların ardından turnuvada şampiyonlar belli oldu.

6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvası 2 kategoride gerçekleştirilirken kızlar kategorisinde 9 takım 40 sporcu, erkekler kategorisinde ise 9 takım 45 sporcu toplamda 85’e yakın sporcu katılarak kızgın kum üzerinde şampiyonluk mücadelesi verdi.

PAYCELL KUZEY KIBRIS ANA SPONSOR

6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleştirilen organizasyona Paycell Kuzey Kıbrıs ana sponsor olarak destek ve katkı koydu. Çok anlamlı ve altıncı kez organize edilen turnuva, çok sevilen “Osman Çetintaş” anısına oynatılırken, turnuvaya Paycell Kuzey Kıbrıs ana sponsorluğunda, tüm turnuvalarda olduğu gibi bu turnuvaya emek veren Voleybol Federasyon hakemlerinden Sedat Kılıç, ekibiyle birlikte destek verdi.

ŞAMPİYONLAR

Yeniboğaziçi Bedi’s Plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda, Süleyman Rebge’nin organize ettiği 2. Ayak 6. Osman Çetintaş Plaj Voleybol anı turnuvasında ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalin de Teletabis rakibi Bir Takım’ı 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, erkekler kategorisi finalinde ise Aras Cars rakibi Old Boys’u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Mojitos, erkeklerde ise Ter Atmaya Geldik elde etti. Turnuvada özel ödüller ise en değerli kadın oyuncu Şerifenaz Bener, en değerli erkek oyuncu Ali Duvarcı seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Osman Çetintaş Bediş’s Plaj Voleybol anı turnuvası oynanan final maçların ardından düzenlene ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyalar, kupalar, sponsorlara plaketleri Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Serkan Fahrioğlu, Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş, Bedi’s direktörü Doğuş Mullacuma tarafından verildi.

Kızlar Kategorisi

1. Teletabis

2. Bir Takım

3. Mojitos

Erkekler Kategorisi

1. Aras Cars

2. Old Boys

3. Ter Atmaya Geldik

Özel Ödüller:

En değerli kadın oyuncu: Şerifenaz Bener

En değerli erkek oyuncu: Ali Duvarcı