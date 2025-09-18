Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklediğini söyledi.

AA'nın haberine göre, İzmir'de düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia) fuarının açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye üretimde de katkı sunduğunu ifade eden Amcaoğlu, "Üretim ve ihracat konusunda hedeflerine ulaşma noktasında Türk üretici ve halkıyla buluşarak, istişare ederek çalışmaları hayata geçirme şansı elde ediyoruz. Bu durum bizim için büyük fırsat. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda varlığı ve esenliği çok önemli. Yüreğimiz Türkiye'nin her bir ferdiyle atıyor. Üretim ve ihracat konusundaki hedeflerimize ulaşmak için birlikte adımları atıyoruz." dedi.

Sektördeki üreticilerin ürünlerinin yanı sıra gıda, ambalaj, tarım teknoloji ve depolama sistemlerinin sergileneceği fuara 60 ülkeden 600 yabancı alıcının katılması bekleniyor.

KKTC'nin partner ülke olduğu fuar 20 Eylül'de sona erecek.