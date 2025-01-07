Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer harçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 167 civarında zam yapıldığını belirterek, seyrüsefer zammının hem yasaya hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özeray’ın açıklaması şu şekilde:

"Seyrüsefer harçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 167 civarında bir zam yaptılar. Basit şekilde özetlemek gerekirse:

1) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik yasasına göre Bakanlar Kurulu bu harçları her yıl DPÖ tarafından saptanan yıllık enflasyon oranının üzerinde olmamak kaydıyla artırabilir. Bu artış yıllık enflasyon oranının çok üzerindedir ve yasaya aykırıdır!

2) Anayasamıza göre normalde bu harç artışları normalde yasa ile yapılır ama istisnai olarak Bakanlar Kurulu kararıyla da artırabilir ancak yasanın belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde kalmak koşuluyla! Yani Anayasa da, Bakanlar Kurulu kararıyla harç zammı yaparken yasada belirtilen üst sınırı geçemeyeceklerini, net şekilde ortaya koymaktadır.

3) DPÖ’nün açıkladığı yıllık enflasyonun çok üzerinde yasaya ve anayasaya aykırı bir seyrüsefer zammı ile karşı karşıyayız. Bunu yapmaya hakları yoktur.

4) Görevli memurlara çağrı: Anayasamız kamu görevlilerinin hukuk dışı bir emir söz konusu olduğunda bu hukuka aykırılığı kendi üstlerine, emir verenlere bildirmeli ve emir yazılı talep etmelidir der. Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum, seyrüsefer tahsilatı yapmak yerine üstlerinize bunun yasaya ve anayasaya aykırı olduğunu bildirin, tahsil etmeniz için ısrar ederlerse de talimatı yazılı vermelerini isteyin, aksi halde emir yerine getiren olarak mali sorumluluğunuz doğacaktır!

5) Vatandaşa çağrı: Seyrüsefer ödemesi Ocak ayı olan ve bu yasa dışı zamlı ödemeyi yapan vatandaşlar konuyu mahkemeye taşımaları çağrısı yapıyoruz. Biz de kendi ödeme tarihimize bağlı olarak konuyu mahkemeye taşıyacağız."