Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu FİFTA Olağan Kongresi bugün (Perşembe) Macaristan’da gerçekleştirildi. KKTC’li başkan Şevket Songur tek aday olarak katıldığı kongreden oybirliği ile onay alarak FIFTA’nın yeniden başkanlığına seçildi.

14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen FİFTA Kongresi, Başkan Şevket Songur’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda, yönetim kurulunun dört yıllık faaliyet ve mali raporu sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrenin devamında üye ülkeler kendi faaliyet raporlarını paylaştı. KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, tek aday olarak yeniden FIFTA başkanlığına adaylığını açıkladı. Yapılan oylama sonucunda tüm ülkelerin desteğini alan Songur, önümüzdeki dört yıl için yeniden FİFTA Başkanlığına seçildi.

2026 Dünya Şampiyonası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Kongrede ayrıca önemli bir karar da alındı.

2026 Dünya Şampiyonası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Yeni dönemde FİFTA yönetiminin, sporun uluslararası düzeyde gelişmesi ve ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.