Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos, İngiliz Yüksek Komiserliği himayesinde Ledra Palace Otel’de düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham, Harmancı ve Prountzos’un açılış konuşmalarının ardından oturum gençlerin soru, yorum ve önerilerine açıldı.

Harmancı konuşmasında, iki belediye arasında uzun yıllardır süren diyalog ve iş birliğini hatırlatırken, belediye başkanlarının bireysel olarak geliştirdikleri karşılıklı güven ve dostluk ilişkilerinin bu başarıda büyük bir rol oynadığına dikkat çekti.

Gerek genel siyasi ortamın gerekse Lefkoşa için ortak fon kaynaklarına erişimde yaşanan zorlukların bazı projelerin ve ortak taleplerin gerçekleşmesine engel olabildiğini ifade eden Harmancı, “Büyük düşünmeye devam ederken, küçük adımlarla da olsa bu mücadeleye devam etmeliyiz.” dedi.

İki toplumlu etkinliklere katılanların çoğunlukla Kıbrıs’ta iki toplumun birlikte barış içinde yaşayabileceği bir çözümden yana olduğunu belirten Harmancı, “Bu çemberin dışına çıkıp, barış karşıtlarına konuşmamız lazım.” dedi, bunun için de farklı kesimlerden gençlerin doğal bir şekilde, kendi istek ve iradeleriyle bir araya geleceği daha çok alan ve imkan yaratmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Gençlerin yorum ve önerileri

Gençlerden gelen yorum ve önerilerde ortak kullanılabilecek mekanların çoğaltılması, Lefkoşa’da yeni geçiş kapıları talebinin güçlü bir şekilde yeniden gündeme getirilmesi, barış dilinin eğitim müfredatlarına girmesi için eğitim bakanlıklarına baskı yapılması, ortak kültürel mirasın korunması gibi konular yer aldı.

Bunun yanında adanın iki tarafında ayrı ayrı hakim olan söylem ve ideolojilere alternatif yeni bir anlatının ve kimliğin oluşmasına katkı koyacak sanatsal faaliyetlerin yürütülebileceği iki toplumlu bir kültür merkezi de gündeme getirildi.

İki belediye başkanı gençlerin belirleyeceği talepler ve öncelikler doğrultusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade ederken, gençlerin geliştireceği iki toplumlu fikirlere ve inisiyatiflere açık destek beyan ettiler.