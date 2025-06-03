(Haber: Usal Medya)
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Antrenörler Derneği Semineri’nde yaptığı açıklamalarla spor camiasında gündem yarattı.
Sertoğlu, başkanlık sürecinin yavaş yavaş sonuna yaklaştığını dile getirirken, sonrasında görev alabilecek isim konusunda da açık mesaj verdi.
“Benim yerime Tekin Birinci’nin gelmesini isterim,” diyen Sertoğlu, deneyimli futbol insanı ile iş birliği içinde olacaklarını da belirtti.
KTFF’de olası bir başkanlık değişimi sürecinin işaret fişeğini yakan bu açıklama, önümüzdeki dönemde federasyonda önemli gelişmelerin habercisi olabilir.